Лондон, 6 апреля, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $101 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов во среду, 6 апреля.

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По состоянию на 21:27 мск, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,7% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и составила $100,54.

В последний раз нефть данной марки стоила меньше $101 за баррель 17 марта текущего года.

Тем временем майские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подешевели на 4,8% — до $97,16 за баррель.