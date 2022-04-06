Оттава, 6 апреля, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Правительство Канады планирует в течение пяти лет выделить $12 млрд фонду Growth Fund, чтобы привлечь частных инвесторов в сфере «зелёных» технологий, сообщает 6 апреля Reuters со ссылкой на источники.

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Ожидается, что вскоре министр финансов Канады Христя Фриланд объявит о финансировании Growyj Fund в рамках бюджета 2022 года.

Министерство финансов отказалось комментировать данную информацию, и дополнительных подробностей пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые из Страдфордского университета считают, что к 2050 году Канада может полностью переориентировать свою энергетику на возобновляемые источники энергии.

По словам главы исследовательской группы Марка Якобсона, сегодня Канада имеет большие возможности в области ветровой энергетики. Согласно прогнозам исследователей, в течение ближайших 35 лет Канада может сократить использование ископаемого топлива на 80%.