Москва, , 21:29 — REGNUM За прошедший день оперативно-тактическая авиация ВКС России наносила удары по опорным пунктам и местам сосредоточения техники украинских нацистов, сообщил вечером 6 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Атакующий штурмовик Су-25

Всего за день было поражено 34 военных объекта Украины, в том числе девять опорных пунктов и мест сосредоточения боевой техники.

«В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 34 военных объекта Украины. Среди них: артиллерийская батарея, два склада материально-технического обеспечения, а также девять опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских вооруженных сил», — рассказал Конашенков.

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