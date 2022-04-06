Бишкек, , 21:29 — REGNUM Инфляция в Киргизии по итогам 2022 года вырастет до 15%. Об этом говорится в отчете «Обзор развития Азии» от аналитиков Азиатского банка развития.

Инфляция Picserver.org

Аналогичная ситуация складывается в соседнем Таджикистане, где инфляция тоже достигнет 15%.

Также они прогнозируют, что к концу года инфляционный показатель Туркмении увеличится до 10%, а Казахстана и Узбекистана, напротив, снизится — до 7,8% и 9%, соответственно.

В 2023 году, по мнению экспертов АБР, самая низкая среди стран Туркестанского региона инфляция будет в Казахстане — на уровне 6,4%.

Ожидается, что инфляционный показатель Узбекистана снизится до 8%, Таджикистана — до 10% и Киргизии — до 12%. А в Туркмении он останется таким же, как и в текущем году — 10%.

ИА REGNUM напоминает, что по данным Азиатского банка развития, по итогам 2021 года инфляция в Казахстане и Таджикистане составила 8%, в Узбекистане — 10,7%, в Киргизии — 11,9% и в Туркмении — 12,5%.