Вильярреаль, Испания, , 21:26 — REGNUM Сегодня, 6 апреля, в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика» «Вильярреал» в первом матче ¼ финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет мюнхенскую «Баварию». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Матч обслужит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судьи — Гари Бесвик и Адам Нунн.

Стартовые составы команд:

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Хуан Фойт, Первис Эступиньян, Даниэль Парехо, Франсис Коклен, Этьен Капу, Арно Греневельд, Джованни Ло Чельсо.

Главный тренер: Унаи Эмери.

«Бавария»: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Дайо Упамекано, Альфонсо Дэвис, Люка Эрнандес, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Томас Мюллер, Серж Гнабри, Кингсли Коман, Роберт Левандовски.

Главный тренер: Юлиан Нагельсман.