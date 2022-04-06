Белград, , 21:52 — REGNUM Сербская партия «Заветники», набравшая на выборах 3 апреля достаточное количество голосов для прохождения в парламент, при создании поствыборной коалиции будет руководствоваться только базовыми принципами партии. Об этом заявила 6 апреля председатель партии Милица Джурджевич-Стаменковски в эфире телеканала Н1.

Милица Джурджевич-Стаменковски в Москве Цитата из видео. zavetnici.rs

Поэтому, считает она, партия «Заветники» не может вступить в коалицию как с Сербской прогрессивной партией Александра Вучича, так и с участниками так называемого прозападного блока, сформированного вокруг Партии свободы и справедливости Драгана Джиласа.

По словам Джурджевич-Стаменковски, сейчас главное — дождаться окончательных результатов выборов, а когда они будут известны, ее партия выйдет с конкретными предложениями, «без намерения шантажировать кого-либо».

Напомним, что партия «Заветники» на парламентских выборах участвовала самостоятельно и получила 3,9% голосов.