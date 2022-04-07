Лос-Анджелес, США, 7 апреля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Американский музыкант DJ Khaled (Халед Мохамед Халед) станет обладателем именной звезды на «Аллее Славы». Об этом он сообщил в истории на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 6 апреля.

Скриншот YouTube DJ Khaled

Церемония открытия запланирована на 11 апреля 2022 года в Лос-Анджелесе (США). Ожидается, что среди участников мероприятия появится сам артист, а также его ближайшее окружение.

Ранее собственную звезду на «Аллее Славы» получила группа Red Hot CHili Peppers. Соответствующая церемония прошла 31 марта 2022 года.