Лондон, , 21:19 — REGNUM Сегодня, 6 апреля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Челси» (расстановка 3−4-2−1): Эдуар Менди — Тиаго Силва, Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер — Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Рис Джеймс — Кристиан Пулишич, Мейсон Маунт — Кай Хаверц.

«Реал» (расстановка 4−3-3): Тибо Куртуа — Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди — Каземиро, Лука Модрич, Тони Кроос — Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Карим Бензема.

В текущем сезоне 23-летний нападающий сборной США Кристиан Пулишич принял участие в 26-ти матчах за лондонский клуб во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.