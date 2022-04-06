6 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили информацию о том, что минфин США не позволит России провести долларовые платежи по своему суверенному долгу в американских банках.

Артур Савин, , 21:55 — REGNUM Информация, согласно которой министерство финансов США не собирается выдавать разрешение на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому вопросу 6 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Значит, долг списан. Всем спасибо, все свободны!» — пишет Ефплампий Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что в данном случае, будут или не будут Соединённые Штаты принимать долларовые платежи России по госдолгу, — это проблемы самих Соединённых Штатов.

«А зачем нам теперь ваши доллары? Будете в рублях получать. А там уж хотите — берите, хотите — нет… А по сути, это хороший такой гвоздь в крышку гроба долларовой гегемонии. Сами же и хоронят свою «сверхнадёжную» зелёную бумажку», — указывает Святослав С.

Некоторые комментаторы отмечают, что американский минфин, если он всё-таки пойдёт на такой шаг, ударит в первую очередь по кредиторам, а также по репутации Америки.

«Незаконно заблокировать счета и блажить, что им с них не платят. Страна совершенной демократии во всей красе», — поделился своим мнением Станислав Я.

«Т. е. кредиторы из-за США не получат свое долларовое бабло?! США, получается, стырят деньги не только у России, но и других кредиторов… Мда, конец и правда приходит баксу. Зачем это Америке — непонятно. Ну, они сейчас всё делают в угоду безумной политике, а не здравому смыслу», — заметил Михаил П.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина (фрагмент). 1654

Часть людей полагает, что после такого мало кто согласится иметь экономические взаимоотношения с Америкой.

«И будет тогда в Америке дефолт по невыполнению обязательств!» — считает Дмитрий Б.

«Такое решение покажет пример всему миру, что не стоит вкладывать свои золотовалютные резервы в ФРС США, ведь ваши деньги могут стать не вашими в любой момент!» — указывает Andrei M.

Ряд пользователей указывает на то, что США намеренно ставят палки в колёса России, но это уже сыграло злую шутку с американской экономикой.

«Смешно. Перед кем они этот спектакль разыгрывают? Как Америке поможет выправить ситуацию в своей экономике, если они создадут бумажный дефолт в России? Беднее от этого Российская Федерация не станет, в отличие от американских граждан», — отмечает Павел К.

«Нефть нашу со всем азартом берут, как и удобрения. Так почему нельзя их в счёт долга продавать? А ещё лучше — только за рубли, и пускай тогда про долг разговоры ведут», — предлагает Андрей Р.

Нашлись и те, кто считают необходимым отказать от выполнения любых обязательств перед странами, которые ввели против России свои санкции.

«А им платить вообще ничего не нужно. Наоборот, надо сразу же было объявить, что все поганые западные и иные страны, которые присоединились к санкционной войне против России, автоматически лишаются любых прав на что угодно! Вся их собственность национализируется, все наши долги им аннулируются (как государственные, так и коммерческие), все авторские права на все их технологии присваиваются Россией. Сколько можно играть в хороших мальчиков?» — задаётся вопросом Хареш А.

Напомним, 5 апреля агентство Reuters опубликовало материал со ссылкой на представителя министерства финансов США, согласно которому это ведомство не собирается выдавать разрешение на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.