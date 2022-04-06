Брюссель, , 21:13 — REGNUM Трёхсторонние переговоры между Арменией, Азербайджаном и ЕС начались в Брюсселе под председательством главы Европейского совета Шарля Мишеля, сообщили 6 апреля в пресс-службе армянского правительства.

Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Шарль Мишель Ru.president.az

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе.

Ранее 6 апреля Пашинян провёл двусторонние переговоры на тему Карабаха с Мишелем, как и Алиев.

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