Брюссель, 6 апреля, 2022, 21:13 — ИА Регнум. Трёхсторонние переговоры между Арменией, Азербайджаном и ЕС начались в Брюсселе под председательством главы Европейского совета Шарля Мишеля, сообщили 6 апреля в пресс-службе армянского правительства.

Ru.president.az Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Шарль Мишель

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе.

Ранее 6 апреля Пашинян провёл двусторонние переговоры на тему Карабаха с Мишелем, как и Алиев.