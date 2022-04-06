Ереван, 6 апреля, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Действующие в Армении американские биолаборатории финансируются военными, а их деятельность засекречена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил политолог, член экспертного клуба «Глас народа» (Армения) Арман Гукасян.

Арман Гукасян

В Армении, начиная с 2010 года, стали открываться референс-лаборатории США. Американская сторона утверждает, что целью данных учреждений является обеспечение гарантий здоровья сельскохозяйственных животных, финансирование ремонта и создания сверхсовременных лабораторий, благодаря которым укрепляются возможности правительства в вопросе осуществления общественного мониторинга возможных угроз здоровью людей. Известно, что эти лаборатории имеют двойное назначение, так как они финансируются военными, а их деятельность на самом деле строго засекречена. Для поддержания лабораторий США тратят огромные средства. Например, на Украине они потратили $ 200 млн. (количество биолабораторий на Украине составляет более 30-ти единиц), в Грузии более $ 150 млн., а в Казахстане более $ 130 млн. В Армении эти лаборатории действуют в Ереване, Гюмри, Ванадзоре, Иджеване и других марзах (областях) республики. В общей сложности в Армении количество подобных биолабораторий составляет 12 единиц.