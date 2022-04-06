Ростов-на-Дону, , 21:02 — REGNUM Сегодня, 6 апреля, «Ростов» в матче девятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:0.

Николай Комличенко Twitter.com/nkomlichenko

Единственный мяч на восемнадцатой минуте встречи забил 26-летний арендованный из московского «Динамо» российский центрфорвард Николай Комличенко. На 28-й минуте Дмитрий Полоз не смог реализовать пенальти.

Желтые карточки получили Иван Ломаев, Владислав Сарвели, Роман Ежон, Николай Комличенко, Александр Сильянов, Андрей Лангович, Максим Гулшенков и Сергей Песьяков. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадяхановым.

Статистика матча («Ростов"/ «Крылья Советов»)

Удары 7/10

Удары в створ 4/3

Владение 42%/58%

Угловые 2/8

Нарушения 9/9

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Лангович (Поярков, 70'), Мелехин, Глебов, Байрамян, Щетинин (Сухомлинов, 83'), Полоз (Селява, 60'), Тугарев (Турищев, 83'), Комличенко (Голенков, 69').

«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшков, Цыпченко (Коваленко, 63'), Божин, Якуба (Витюгов, 82'), Ежов, Зиньковский (Соколов, 81'), Костанца, Сарвели (Пиняев, 63'), Игнатьев (Глушенков, 63').