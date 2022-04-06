6 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Георгий Балаков, , 21:56 — REGNUM Газовый вопрос занимает умы как высокопоставленных политиков, так и простых людей, причем не только в Евросоюзе, который может столкнуться с крупнейшим энергетическим кризисом в своей истории. Среди российского сегмента Telegram борьба вокруг поставок «голубого топлива» в ЕС на протяжении уже долгого времени остается одной из самых популярных тем.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Газовый триллер. Вчера министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что группа GAZPROM Germania (владелец поставщика энергии Wingas GmbH и компании по хранению газа) до 30 сентября перейдет под опеку немецкого энергетического регулятора», — написал телеграм-канал «Политджойстик».

Автор поста напомнил, что 1 апреля Газпром объявил, что прекращает своё участие в немецкой компании GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых — Gazprom Marketing & Trading Ltd.

«Опасения немцев, как пишут западные СМИ, связаны с двумя обстоятельствами. Первое: якобы в двадцатых числах марта Газпром продал акции GAZPROM Germania неизвестному покупателю, сделка была совершена в Санкт-Петербурге и затем визирована у нотариуса в Берлине. Второе: GAZPROM Germania владеет хранилищами газа, а они катастрофически пустые. Понятно почему: Газпром осознает, что, закачав в них газ без оплаты со стороны европейцев, он его лишится так же, как ЦБ РФ лишился части золотовалютных резервов, то есть газ просто экспроприируют под соусом обеспечения национальной безопасности», — отмечает ТГ-канал.

В итоге антимонопольные органы Евросоюза проводят обыски в офисах GAZPROM Germania, ища данные о новом владельце и сути сделки, потом немцы после объявления «Газпрома» о выходе из GAZPROM Germania GmbH и всех принадлежащих ей активов берут управление под свой операционный контроль. Автор публикации считает, что после всего этого возникает самый главный вопрос: как Германии наполнять уже бывшие хранилища российского энергетического гиганта газом? Ведь без этого простые потребители и промышленность лягут на бок и тихо будут замерзать.

«Да, Газпром прокачивает в Европу всё больше газа в эти тревожные недели, да, он исполняет обязательства в полном объеме, но Газпром не делает запасы газа в хранилищах, как раньше, чтобы выбирать его в пики потребления. С этого дня ответственность за запасы газа будет нести уже Германия. Начинаем следить за тем, где она его найдет и как быстро хранилища будут заполняться. С необходимой скоростью это возможно, только купив газ у России. Поставки СПГ не спасут, и тут дело даже не в деньгах, а в технических возможностях его приема. Этот триллер только начался», — даёт свой прогноз «Политджойстик».

Транзит газа из России в Европу Nzeemin

Вследствие всей этой ситуации власти Германии могут попытаться создать закрытый газовый контур для своей промышленности и своих бытовых потребителей, бросив на произвол судьбы другие страны Евросоюза. Если ситуация на энергетическом рынке ЕС будет развиваться по этому сценарию, то любой газ, который ФРГ сможет завести на свою территорию, должен будет отпускаться только для немецких потребителей. Как следствие единый газовый рынок Евросоюза будет фактически разрушен, а это может стать причиной распада самого ЕС, считает автор поста. Тем временем Запад несмотря на все сложности на энергетическом рынке продолжает рубить сук, на котором сидит, вводя новые ограничения в отношении России.

«Как сообщает The Wall Street Journal, в качестве альтернативы эмбарго ЕС намерен увеличить тариф на импорт российских нефти и газа, чтобы снизить их конкурентоспособность. Это решение, вроде как одобренное Вашингтоном и Лондоном, смягчит для России процесс диверсификации рынков сбыта и даст время для маневра. Но при этом неизбежного повышения цен на энергоносители многие европейские предприятия попросту не переживут», — написал телеграм-канал «Vоенкор Котенок Z».

На фоне таких новостей кажутся неудивительными сообщения о росте спроса на дрова в Германии. Простые жители ФРГ, видимо, заблаговременно готовятся к последствиям экономической войны своего правительства против России и понимают, что рассчитывать в ней они могут только на себя, считает телеграм-канал «Кремлевский шептун».

"Жители Германии во время быстрого увеличения стоимости природного газа на территории Европы начали массово покупать дрова. Этой информацией поделилось китайская газета «Гуаньча». Немецкие граждане, которые обеспокоены нехваткой природного голубого топлива, готовятся топить свои дома будущей зимой дровами. Интересно, что ещё недавно жителям Китая «не разрешали» использовать одноразовые деревянные палочки, а теперь Европа сжигает дерево. Таким образом, стоит отметить, что после напряженной работы в течение десятилетий немцы оказались в том состоянии, в котором были после войны», — отметил ТГ-канал.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, разжигающая печь. 1912

Однако даже отопление дровами в скором времени может стать для простых жителей Германии роскошью. Дело в том, что новый пакет санкций в отношении России запрещает, среди прочего, импорт древесины из России.

«Евросоюз запретит импорт из РФ цемента, древесины, каучука и химикатов, а также икры и водки. Об этом сообщает Reuters. Финны особенно расстроятся из-за водки. Значит, будем продавать туда водкосодержащий напиток. Выкрутимся», — иронично заметил телеграм-канал «Константин Двинский Z».

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист заявил о росте инфляции в ЕС после решения продавать газ за рубли