Вашингтон, 6 апреля, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Pusha T (Терренс Леварр Торнтон) объявил название предстоящего альбома и анонсировал концертный тур по США. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 6 апреля.

Скриншот YouTube Pusha T

Будущая пластинка получила название It’s Almost Dry, однако дату её выхода артист по-прежнему не озвучил. Гастроли в поддержку альбома Pusha T стартуют 29 мая 2022 года и охватят 12 крупнейших городов США.

Ранее Pusha T опубликовал совместный сингл с Jay-Z (Шон Кори Картер) под названием Neck & Wrist. Композиция стала первым сотрудничеством музыкантов с 2016 года.