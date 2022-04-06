Ижевск, , 20:56 — REGNUM С начала зимнего сезона в Ижевске зафиксировано 609 нарушений правил благоустройства на придомовых и муниципальных территориях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Горы снега везде Дарья Антонова © ИА REGNUM

В частности, 292 нарушения – это снежные навесы и сосульки на крышах жилых домов и учреждений, 256 – лед и снег на территориях, 61 – складирование снега в непредназначенных для этого местах.

По данным фактам составлено 483 протокола об административном правонарушении, 320 виновных лиц привлечены к ответственности сумма наложенных штрафов составила более 5,6 млн рублей.

Содержания зданий предприятий и организаций, торговых комплексов и прилегающих территорий входит в зону ответственности юридических лиц. По таким нарушениям составлено 242 административных протокола, к ответственности привлекли 66 должностных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с крыши одного из торговых центров Ижевска на женщину рухнула глыба льда. Пострадавшая была госпитализирована с различными травмами. Накануне женщину прооперировали, в больнице она проведет 2-3 недели, после чего ей потребуется реабилитация.

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