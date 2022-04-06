Курган, , 20:54 — REGNUM В Курганской области за сутки были госпитализированы ещё 29 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выздоровели 43 человека. Их выписали как из стационаров, так и после амбулаторного лечения.

Всего за сутки в регионе обнаружили 101 новый случай заражения коронавирусом. Пациенты выявлены в Шадринске, Кургане и ряде других муниципалитетах.