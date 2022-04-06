6 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 21:18 — REGNUM Заявление первого заместителя постпреда России при Организации Объединённых Наций (ООН) Дмитрия Полянского о том, что Россия не собирается применять ядерное оружие на Украине, потому что использовано оно будет только в случае, когда под угрозу поставлено само существование Российской Федерации, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 6 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

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"А чего, кто-то разве хотел «судный день» устроить из-за бандеровцев? Помилуйте! К чему такие речи? В Евросоюзе паника — это понятно, но это только вершина айсберга… Экономически им придётся и нефть за рубли брать, и металлы. Всё, что критически важно. А главное, теперь делаться это будет в российской юрисдикции… Но об этом говорить рано, т. к. наша армия решает наиважнейшую задачу для России, выводит нас из стратегического окружения НАТО. Ядерное оружие — это вообще не про этот случай. Такие фантазии вообще не к месту», — уверен Дмитрий Б.

Многие пользователи выразили свою уверенность в том, что даже в воспалённом сознании не могла бы родиться мысль о нанесении ядерных ударов по соседней стране.

Дмитрий Полянский Un.org

«Ну, конечно! Какой идиот будет бомбить атомным оружием соседнюю страну? Это как поджигать соседский дом и надеяться, что на твой огонь не перекинется. Кому вообще может в голову прийти такая дебильная мысль?» — задаётся вопросом Алексей Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что ядерное оружие для России — исключительно оборонительный фактор, а значит, в специальной военной операции на Украине оно задействовано не будет.

«Смешно просто. Россия разве когда-нибудь угрожала кому-то ядерным оружием? Вспомните Карибский кризис и то, как быстро его свернули, осознав, что ядерные ракеты на Кубе — это угроза всему человечеству. Нет у России задачи применять ядерное оружие. Оно будет использовано только в ответ. Но не дай Бог этому случиться», — написал Ярослав П.

Часть людей полагает, что свою позицию российским дипломатам надо делать более грубой, чтобы на той стороне знали, что к нам лучше не соваться.

«Надо действовать жёстче. Надо показать всему миру, что если вдруг возникнет такая необходимость, то Россия не раздумывая пальнёт ядерной бомбой. Как США, к примеру, когда-то Японию радиоактивным пеплом накрыли. Зато теперь японцы — главные союзники Америки и нормально к ним относятся. Также и с Украиной может быть. Если кто-то не понимает других методов, только язык силы подействует», — считает Михаил Я.

Ряд пользователей указывает на то, что ядерное оружие стало всё чаще фигурировать в речах западных политиков, поэтому это не может не вызывать тревогу у российских граждан.

«Чем больше об этом говорят, тем отчётливее понимаешь, что нас уже начали проверять на боевую готовность к применению ядерного оружия. Изучают, дрогнет ли рука у нашего руководства, запустит ли оно ракеты в ответ», — подозревает Светлана Ж.

«Ядерный удар если по кому-то и требуется, то только по руководству США или Британии. Вот тогда все успокоятся и мир будет в безопасности», — поделился своим мнением Александр С.

Напомним, 5 апреля первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании комиссии ООН по разоружению о том, что Россия не собирается применять ядерное оружие на Украине, потому что использовано оно будет только в случае, когда под угрозу поставлено само существование Российской Федерации.