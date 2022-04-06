Москва, 6 апреля, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Необходимо противостоять западной пропаганде, дающей людям ложные обещания и втягивающей страны в военные конфликты. Об этом заявил 5 апреля 2022 года в пресс-центре ИА REGNUM на брифинге о проблемах современной Грузии председатель партии «Альянс патриотов Грузии» Давид Тархан-Моурави.

ИА REGNUM Брифинг Давида Тархан-Моурави. «Проблемы современной Грузии»

Главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров спросил грузинского политика, каким ему видится образ наилучших отношений России и Грузии.

Давид Тархан-Моурави Я бы дал в первую очередь совет грузинам, самим себе. Мы все должны осознать, что мир изменился. Пропаганда в информационном обществе меняет образ мышления людей, и иногда белое начинает казаться чёрным, а чёрное — белым. Это та трагедия, в которой Грузия, и не только Грузия, уже живёт. У нас пропаганда уже 20 лет рассказывает о том, что мы можем стать развитым государством, чуть ли не супердержавой. Понятно, что когда людям, которые нуждаются, говорят, что они могут стать очень развитым государством, то люди этого хотят, они хотят хорошо жить. И им говорят: для того чтобы хорошо жить, Грузия должна войти в НАТО. Вы туда войдёте, и будут у вас и деньги, и технологии. Достаточно правильно построить рекламу, привести какие-то примеры, и тогда масса населения начинает думать о срочном вступлении в НАТО. И эта пропаганда привносит сначала элементы нелюбви, а потом и ненависти ко всему русскому. Вот отсюда и создаются конфликты. Как сейчас на Украине. Именно через такие обещания Запад и втягивает страны в военные действия. И ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Грузия оказалась бы в таком положении. Поэтому мы должны протрезветь. Нельзя быть в плену любой пропаганды. Но из всех 11 общенациональных телеканалов Грузии только один доносит до людей отрезвляющую правду. И это может нас втянуть в трагедию. Грузия должна быть нейтральным государством, и это единственный путь нас спасти.

«Мы провели колоссальный опрос населения. Никогда за всю историю на выборы в Грузии не приходило больше 2 млн 150 тыс. человек. А мы собрали 900 тыс. аудиозаписей. Их же нельзя подделать! 69% из них за нейтралитет Грузии и против вступления в НАТО. Ещё 10 лет назад так не было. Люди тогда верили в НАТО, но эти времена прошли, и люди протрезвели. В том числе и благодаря правильной пропаганде, которую ведёт наш телеканал «Объектив». Мы передали все эти материалы всем посольствам, всем американским сенаторам и конгрессменам, европарламентариям, и как будто ничего не происходит. Нужно, чтобы наша делегация из депутатов, из военных приехала бы в Москву и встречалась бы с российскими депутатами. Мы сформулировали чёткие требования: Грузия не вступает в НАТО, не имеет на своей территории иностранных военных баз и не проводит на своей территории военных учений с участием иностранных войск», — сообщил политик.

Давид Тархан-Моурави Действуя на этом направлении, мы начинаем поиск решения всех вопросов. Но мы должны понимать, что грузинская власть — это не свободная власть. Она не находит в себе силы противостоять влиянию западной политики и пытается играть на всех фронтах, что ничего хорошего не приносит. Поэтому нужны протестные акции за мир. И нужны встречи с российскими депутатами, чтобы грузинский народ видел, что есть диалог. Необходимо раскрыть людям правду. Так как любая западная пропаганда в конце концов перерастает в обычную русофобию, в то, что надо ненавидеть всё русское. И Михаил Саакашвили и поддерживающие его люди пытаются втянуть Грузию в войну с Россией. А моя цель — всячески этому помешать и этим спасти Грузию. Мы хотим сохранить мир.

Политик подчеркнул, что без сотрудничества с Россией будущее Грузии является иллюзорным, и поэтому такое сотрудничество в первую очередь нужно самой Грузии.