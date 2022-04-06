Лондон, 6 апреля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Diario Sport, руководство каталонской «Барселоны» отказалось от подписания контракта с 29-летним центральным защитником лондонского «Челси» и сборной Германии Антонио Рюдигером.

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В текущем сезоне Антонио Рюдигер принял участие в 27-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Брентфорда», «Тоттенхэма» и «Лестер Сити».

Рюдигер выступает за «Челси» с 9 июля 2017 года после перехода из римской «Ромы» за 35 миллионов евро. Текущее соглашение немецкого защитника с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2022 года. После завершения сезона футболист покинет лондонский клуб на правах свободного агента.