Челябинск, 6 апреля, 2022, 20:47 — ИА Регнум. В Челябинске отменён аукцион на поставку шашлычных наборов для нужд главка МВД по области. Об этом пишут СМИ.

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По сведениям Накануне.Ru, такое решение принял Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ведомства. Шашлычные наборы планировалось приобрести для награждения. Начальная цена контракта составляла 76,6 тыс. рублей.

В пресс-службе главка пояснили журналистам, что некоторые позиции внесли в заявку для формирования подарочного набора ошибочно. В связи с этим и было решено скорректировать заявку. Формирование подарочного фонда будет продолжено, — добавили в пресс-службе.