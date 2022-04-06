Саранск, , 20:45 — REGNUM В рамках программы «Приоритет-2030», определяющей ключевые направления сотрудничества вузов и общества, Мордовский госуниверситет им. Н. Огарева по инициативе и.о. ректора Дмитрия Глушко начал обнародовать позиции ведущих исполнителей этой программы — сотрудников университета. Первым из них стал заведующий университетской кафедрой неорганической и аналитической химии Александр Долганов.

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По мнению учёного, один из вызовов человечеству — ускоренное повышение температуры на планете: Парижские соглашения предполагали её рост на полтора градуса к 2025 году, но в реальности она повышается быстрее. Отсюда — необходимость ускорить и удешевить декарбонизацию (снижение выбросов углекислого газа) и на этой основе радикально «озеленить» все производства.

«Зелёное» топливо будущего — это водород, отмечает Долганов. Задача Мордовского госуниверситета в рамках проекта «Материалы нового поколения и энергосбережения» как части «Приоритета-2030» — получение экологичных технологий модерирования молекулярного водорода. Конкретно — ведется разработка материалов-катализаторов для получения водорода (безметальных электрокатализаторов). Дорогие металлы, вроде платины или палладия, используемых в качестве катализаторов при получении водорода, заменяются на простые и дешевые гетероциклические соли (в основе пиридина, акридина, фенантролина). Это поможет сделать стоимость «зелёного водорода» доступной.

К 2025-му году будет получена лабораторная технология, которую можно будет масштабировать под дальнейшие задачи. В целом проект направлен на создание технологической системы накопления, хранения и транспортировки электрической энергии в водородном цикле.

«Приоритет-2030» — для нас не теория, а руководство к действию, — отмечает Дмитрий Глушко. — Однако смысл этой программы должен быть понятен не только её исполнителям-учёным. Об этой программе должно знать всё российское общество. Именно оно — конечный потребитель наших идей. И именно оттуда мы ждём пополнение — абитуриентов-2022, которые будут решать сложнейшие теоретические и практические проблемы завтрашней России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МинобрнаукиВалерий Фальковпо итогам встречи с депутатами Госдумы в рамках отчета правительства РФ отмечал, что система высшего образования и науки России должна будет претерпеть кардинальные изменения.

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