Мариуполь, ДНР, , 20:45 — REGNUM За день 6 апреля 304 жителя города Мариуполя (ДНР) переправлены в село Безыменное Новоазовского района в рамках спецоперации ВС РФ на Украине, сообщает Штаб территориальной обороны республики.

Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда», хутор Рожок, Ростовская область Александр Погожев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Среди эвакуированных 53 ребёнка. Они перевезены в специальный пункт оказания помощи, созданный МЧС ДНР, в период времени с 08:00 мск до 16:00 мск.

В общей сложности за сутки 5 апреля в этот пункт доставлены 572 жителя Мариуполя, в том числе 110 детей. С 5 марта по 08:00 мск 6 апреля из города в Безыменное перевезли 13 081 мариупольцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР приняли за сутки 572 беженца из Мариуполя