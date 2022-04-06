Москва, , 21:41 — REGNUM Объявлена дата выхода второго сезона российского сериала «Война семей». Об этом пишет портал Film. ru 6 апреля.

Кадр из сериала «Война семей» Скриншот YouTube

Так, новый сезон стартует 11 апреля 2022 года на телеканале ТНТ. Серии будут выходить каждую неделю с понедельника по четверг в 22:00.

Напомним, что выход первого сезона «Войны семей» состоялся 17 февраля 2020 года. Главные роли в комедийном проекте исполнили Арина Постникова, Джемал Тетруашвили, Александр Робак и Ольга Медынич.

Читайте ранее в этом сюжете: Сериал «Бриджертоны» поставил рекорд по просмотрам на Netflix