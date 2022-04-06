София, 6 апреля, 2022, 20:35 — ИА Регнум. С 1 июля нынешнего года зарплаты всех сотрудников социальной сферы в Болгарии вырастут в среднем на десять процентов. Об этом 6 апреля сообщает софийский информационный портал News.bg.

Maaleht.delfi.ee Зарплата

По словам министра труда и социальной политики страны Георгия Гьокова, прибавку к жалованию и дополнительные льготы на оплату услуг ЖКХ получат до 120 тысяч человек, работающих в службах опеки, интернатах, домах престарелых, а также других специалистов.

Гьоков «Правительство будет работать и над дальнейшей индексацией выплат для указанной категории граждан».

На сегодняшний день зарплата соцработника в Болгарии является одной из самых низких в стране. Ранее представители болгарского правительства пообещали реализовать масштабную программу дополнительного финансирования структуры.