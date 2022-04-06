Пекин, , 20:31 — REGNUM Закрытая деятельность в биолабораториях США на Украине вызвала тревогу во всём мире, заявил 6 апреля зампостпреда Китая при ООН Дай Бин.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такое заявление он сделал на созванном по инициативе России неформальном заседании Совета Безопасности по «формуле Арриа», которое посвящено военно-биологическим программам США на Украине.

По его словам, «соответствующая страна должна показать ответственность и предоставить своевременные и всеобъемлющие разъяснения по биологической деятельности, чтобы снять сомнения международного сообщества».

«Россия недавно обнародовала ряд документов о военно-биологической деятельности США, которая вызвала большую озабоченность международного сообщества. Пандемия COVID-19 напоминает нам о критической важности биологической безопасности, которая не имеет границ», — сказал Дай Бин.

«Китай приветствует тот факт, что международное сообщество оценивает опубликованные документы», — добавил китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной военной операции на Украине были вскрыты факты военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. При этом сотрудники украинских биолабораторий рассказали об экстренном уничтожении 24 февраля возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

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