Постпред Китая в ООН: биолаборатории США на Украине тревожат весь мир
Пекин, 6 апреля, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Закрытая деятельность в биолабораториях США на Украине вызвала тревогу во всём мире, заявил 6 апреля зампостпреда Китая при ООН Дай Бин.
Такое заявление он сделал на созванном по инициативе России неформальном заседании Совета Безопасности по «формуле Арриа», которое посвящено военно-биологическим программам США на Украине.
По его словам, «соответствующая страна должна показать ответственность и предоставить своевременные и всеобъемлющие разъяснения по биологической деятельности, чтобы снять сомнения международного сообщества».
«Россия недавно обнародовала ряд документов о военно-биологической деятельности США, которая вызвала большую озабоченность международного сообщества. Пандемия COVID-19 напоминает нам о критической важности биологической безопасности, которая не имеет границ», — сказал Дай Бин.
«Китай приветствует тот факт, что международное сообщество оценивает опубликованные документы», — добавил китайский дипломат.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной военной операции на Украине были вскрыты факты военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. При этом сотрудники украинских биолабораторий рассказали об экстренном уничтожении 24 февраля возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.