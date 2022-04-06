Пекин, 6 апреля, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Закрытая деятельность в биолабораториях США на Украине вызвала тревогу во всём мире, заявил 6 апреля зампостпреда Китая при ООН Дай Бин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Такое заявление он сделал на созванном по инициативе России неформальном заседании Совета Безопасности по «формуле Арриа», которое посвящено военно-биологическим программам США на Украине.

По его словам, «соответствующая страна должна показать ответственность и предоставить своевременные и всеобъемлющие разъяснения по биологической деятельности, чтобы снять сомнения международного сообщества».

«Россия недавно обнародовала ряд документов о военно-биологической деятельности США, которая вызвала большую озабоченность международного сообщества. Пандемия COVID-19 напоминает нам о критической важности биологической безопасности, которая не имеет границ», — сказал Дай Бин.

«Китай приветствует тот факт, что международное сообщество оценивает опубликованные документы», — добавил китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной военной операции на Украине были вскрыты факты военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. При этом сотрудники украинских биолабораторий рассказали об экстренном уничтожении 24 февраля возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.