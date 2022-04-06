Шахунья, Нижегородская область, 6 апреля, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Жительница города Шахуньи обратилась в полицию после того, как перечислила мошенникам 4 млн рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

44-летняя женщина рассказала полицейским о том, что увидела в интернете видеоролик о «выгодном вложении денег в газовую отрасль». Заинтересовавшись этим предложением, она перешла по ссылке на «инвестиционный сайт» и зарегистрировалась на нём.

Через некоторое время с ней связался мужчина, который представился аналитиком по инвестициям и предложил для старта участия в торгах внести €250 (около 23 тысяч рублей) на счёт в личном кабинете.

По полученным от собеседника реквизитам потерпевшая перевела деньги, через некоторое время с ней связался другой мужчина, который попросил у женщины назвать паспортные данные и информацию о банковской карте, а также установила программу для удаленного доступа на свой телефон.

В дальнейшем злоумышленники убедили нижегородку в том, что она якобы выгодно инвестировала в золото, серебро, газ и кофе, в то время как деньги для вложений поступали на счета мошенникам.

Через три месяца ей сообщили, что «цены на газ выросли и все её вклады сгорели». Попытки женщины связаться с консультантом не увенчались успехом.

В итоге полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Если злоумышленников удастся вычислить и задержать, то им будет грозить до 10 лет тюремного заключения.