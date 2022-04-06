Санкт-Петербург, , 20:30 — REGNUM Более 50 казаков окружного казачьего общества «Казачий округ Санкт-Петербурга» стали донорами крови для пострадавших на Украине военнослужащих Вооружённых сил России и мирных жителей Донбасса. Каждый участник донорской акции сдал 450 миллилитров крови, сообщили ИА REGNUM в казачьем обществе.

Акция состоялась в Петербургском Доме национальностей, где волонтёры ранее сдавали кровь для пациентов, заразившихся коронавирусом. Руководитель Дома национальностей Александр Карлов подчеркнул, что казаки северной столицы стали основными инициаторами акции.

«Мне очень приятно, если я помогу кому-то, а, возможно, и спасу жизнь. У меня группа крови редкая — IV, и на сегодняшний день в дефиците, поэтому участие в акции считаю своим долгом», — сказал прибывший первым старший вахмистр казачьего общества «Станица Гребенская», участник одного из выдающихся казачьих фольклорных коллективов страны «Братина» Дмитрий Терский.

Как рассказал атаман окружного казачьего общества «Казачий округ Санкт-Петербурга» Роман Шаталов, казаки всегда готовы протянуть руку помощи товарищам, а потому на призыв откликнулись очень многие.

«Казаки понимают, что кровь необходима как солдатам, так и мирным жителям. Такие инициативы нужно поддерживать, дать им возможность развиться. Исторически наше государство всегда опиралось на казаков. Мы все одной крови и едины по духу», — подчеркнул председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга Олег Капитанов.

«Я сдавал кровь, когда были конфликты в Приднестровье, Чечне, Карабахе. Сегодня кровь спасет и казаков, которые сражаются в Донбассе. Мы рады возможности помочь», — поделился атаман казачьего общества «Станица Никольская» Вячеслав Поляков.