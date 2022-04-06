Монако, , 20:30 — REGNUM 22-летний опорный полузащитник «Монако» и сборной Франции Орельен Тчуамени может покинуть чемпионат Франции по футболу. Об этом 6 апреля сообщило издание RMC Sport.

Футбольный клуб «Монако»

Сообщается, что «монегаски» готовы отпустить Тчуамени, если поступит предложение в размере 50 миллионов евро. Настойчивый интерес к 22-летнему футболисту проявляется «Пари Сен-Жермен».

В текущем сезоне Орельен Тчуамени принял участие в 28-ми турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. В составе сборной Франции на счету хавбэка один гол в одном товарищеском матче со сборной Кот-д'Ивуара.

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Тчуамени в 40 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста с «Монако» рассчитано до 30 июня 2024 года.