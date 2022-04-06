Женева, Швейцария, , 20:29 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 1 265 525 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 3192 пациента с COVID-19. Такие данные приводит 6 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 492 189 439 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 6 159 474 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 872 868 выявленных инфицированных и 16 079 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.