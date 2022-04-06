Москва, 6 апреля, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на торгах в среду, 6 апреля, несмотря на объявление Вашингтоном о введении нового пакета санкций против России. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

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К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 79,7 рубля, что на 3 рубля 61 копейку ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро составил 87 рублей, опустившись на 4 рубля 50 копеек.

При этом чуть ранее в ходе торгов доллар снижался до 79,01 рубля, евро — до 85,6 рубля, что стало самыми низкими показателями с 23 и 17 февраля соответственно.