Варшава, 6 апреля, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Если для помощи Украине понадобится личный визит президента Польши Анджея Дуды в Киев, такой визит будет проведён. Об этом сегодня, 6 апреля, в интервью «Польскому радио» заявила глава Канцелярии президента Польши Гражина Игначак-Бандыч.

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Глава канцелярии президента заявила о возможности визита Дуды в Киев, анонсируя ближайшие встречи президента в связи с ситуацией на Украине.

«В субботу президент Анджей Дуда встретится в Варшаве с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Поддержка Украины проводилась, проводится и будет проводиться из Варшавы. Такую роль мы играем на международной арене. На следующей неделе состоится встреча с премьер-министром Молдавии и премьер-министром Бельгии. Это реальная помощь. Если визит в Киев понадобится, то президент Дуда его совершит. На сегодняшний день основное внимание уделяется созданию единого фронта помощи Украине, при том, что Варшава — это место, откуда эта помощь координируется», — заявила Игначак-Бандыч.

По словам главы канцелярии, на прошлой неделе президент Дуда пригласил в Польшу папу римского Франциска. В приглашении Дуда заявил, что в ходе визита понтифик сможет встретиться сразу с двумя народами — польским и украинским.

«Мы рассчитываем на решение святого отца по этому вопросу», — заявила глава Канцелярии президента Польши.

В четверг, 7 апреля, Анджей Дуда отправится в Лондон, где встретится в том числе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Ведущей темой станет война на Украине, поддержка нашего восточного соседа и военное сотрудничество Польши и Великобритании. Президента Республики Польша будет сопровождать глава Бюро национальной безопасности министр Павел Солох. Результаты переговоров такого рода становятся понятными только после их проведения», — говорит Игначак-Бандыч.