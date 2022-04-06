Ижевск, , 20:24 — REGNUM В отношении двоих жителей Ижевска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по статьям о незаконном производстве и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

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По данным следствия, в 2020–2021 годах обвиняемые в составе организованной группы вместе с неизвестным оборудовали лабораторию по производству наркотиков в гараже на территории Ленинского района Ижевска.

Банда произвела 8 кг наркотических средств и планировала сбыть их через тайники. Мужчин задержали правоохранители, наркотики были изъяты из незаконного оборота.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, наркотики в сале обнаружили сотрудники исправительной колонии № 5 в Скопинском районе Рязанской области при досмотре продуктовой передачи для одного из осуждённых в январе текущего года. Запрещённое вещество было спрятано внутри куска сала, запаянного в вакуумную упаковку с товарной этикеткой. Оперативники извлекли из продуктовой передачи 13 свёртков.

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