Франция, 6 апреля, 2022, 20:24 — ИА Регнум. 35-летний французский атакующий полузащитник Аттем Бен Арфа выведен из состава «Лилля» из-за контракта с главным тренером основной команды Жосленом Гурвеннеком. Об этом 6 апреля сообщило издание RMC Sport.

Losc.fr «Лилль»

По информации источника, игрок не тренировался в общей группе команды в понедельник и воскресенье из-за претензий футболиста к главному тренеру «Лилля».

В текущем сезоне Аттем Бен Арфа принял участие в девяти матчах за «Лилль» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей во встрече с «Пари Сен-Жермен».

Бен Арфа подписал контракт с «Лиллем» 19 января 2022 года на правах свободного агента. Соглашение футболиста с французским клубом рассчитано до 30 июня.