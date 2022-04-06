Минск, 6 апреля 2022, 20:17 — REGNUM Ярким, неординарным и талантливым человеком, хотя и неоднозначным, назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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По случаю кончины российского политика глава Белоруссии выразил глубокие соболезнования родным Владимира Вольфовича.
Напомним, Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Прощание состоится в Колонном зале Дома союзов.
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