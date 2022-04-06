Минск, , 20:17 — REGNUM Ярким, неординарным и талантливым человеком, хотя и неоднозначным, назвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Владимир Жириновский Duma.gov.ru

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По случаю кончины российского политика глава Белоруссии выразил глубокие соболезнования родным Владимира Вольфовича.

Лукашенко «Ушёл из жизни часто неоднозначный, но безусловно, яркий, неординарный и талантливый человек».

Напомним, Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Прощание состоится в Колонном зале Дома союзов.

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