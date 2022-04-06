6 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Сценарий для России и для Украины — один: общая жизнь или общая смерть

Модест Колеров, , 20:34 — REGNUM Много лет наблюдая за отношениями России и Запада, не устаю повторять: нам очень повезло, что Запад груб, агрессивен, нарушает все свои собственные риторические уловки, давит, как гитлеровский танк в наступлении на нашу Красную Армию в 1941 году.

М.И. Тоидзе. Родина-мать зовёт! 1941. Фрагмент

Давит всех, кто в России и кто из России: и поныне упорных, и наивных интриганов, и давних перебежчиков. Вырастил компрадоров и сам же давит их, высасывая их компрадорские карьеры и капиталы.

Был бы он похитрей, поумней — обманул бы этих своих компрадоров, пощадил бы на короткий момент свою разбегающуюся по щелям компрадорскую агентуру, чтобы разрушить буржуазную Россию изнутри, купив её колебания и измену за простое лживое обещание сохранить её компрадорские капиталы. Но он не таков: Запад — смертельный враг и не хочет искать для России каких-то особых, не колониальных инструментов. Только слепой сейчас не видит, что именно Запад превратил колонизированную им марионеточную Украину в расходный материал, благополучие и выживание которого вовсе не входит в планы кукловода.

Великий британский враг и разрушитель СССР Маргарет Тэтчер говорила: «Устойчивый мир — только с позиции силы». Капитулировав, ты никогда не заслужишь у врага снисхождения. Играя в чужую игру по чужим правилам, ты всегда проиграешь.

Почему мне приходится сейчас говорить эти банальные вещи? Потому что ряд позорных и внешне случайных сигналов из «элитных» слоёв России свидетельствует однозначно: слоистые эти слои испугались за своё и своих детей личное благополучие в подсанкционной России и начали искать пути выхода: кто-то — личного выхода из России, а кто-то — вывода проводящей спецоперацию России в тупик капитуляции. Их имена — у всех на слуху и на виду.

К счастью, им отвечает солидарный консенсусный хор нашего народа, 81% которого поддерживает президента Владимира Путина в его борьбе за будущее России на Украине.

У капитулянтов же всё просто: им нужен компромисс с врагом, у них нет ни России, ни борьбы, ни будущего. Нет у них и Запада: он высосет и выплюнет нет, как жевательную резину.

А у нашей страны и у нашего народа, как и 80 лет назад, одна главная задача — выжить и победить. И поэтому — смерть фашистским оккупантам!