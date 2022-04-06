Белгород, , 20:17 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 апреля выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского.

Владимир Жириновский Kremlin.ru

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«В памяти россиян он навсегда останется непримиримым борцом за справедливость, который не боялся говорить то, что думает, и не стеснялся в выражениях», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона.

Вячеслав Гладков напомнил, что Владимир Жириновский в 1999 году был кандидатом на выборах губернатора Белгородской области.

«Многие слова Владимира Жириновского оказались пророческими. Каждый его аргумент был подкреплён глубоким знанием исторических процессов. Его авторитет не вызывал сомнений у представителей всех политических течений. Даже у самых ярых оппонентов. Он был настоящим патриотом. Искренне переживал за всё происходящее в стране, переживал за будущее россиян. Практически все судьбоносные решения, которые принимались в Государственной думе, принимались с его участием. По каждому из них у него было своё мнение, каждое он оценивал мерой целесообразности и пользы для народа», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной борьбы с COVID-19.