Белгород, 6 апреля 2022, 20:17 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 6 апреля выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского.
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«В памяти россиян он навсегда останется непримиримым борцом за справедливость, который не боялся говорить то, что думает, и не стеснялся в выражениях», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства региона.
Вячеслав Гладков напомнил, что Владимир Жириновский в 1999 году был кандидатом на выборах губернатора Белгородской области.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной борьбы с COVID-19.