Сыктывкар, 6 апреля, 2022, 20:04 — ИА Регнум. На Украине в ходе спецоперации погибли еще два военнослужащих из Коми — капитан Владимир Носов и сержант Алексей Канев. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава республики Владимир Уйба.

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«От себя лично и от жителей республики выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших воинов. Их имена будут навечно вписаны в страницы истории нашей страны и нашего края», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине погиб уроженец Коми Алексей Крюков.