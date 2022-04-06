6 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 20:54 — REGNUM Решение оборонного альянса AUKUS, участниками которого являются США, Великобритания и Австралия, начать разрабатывать гиперзвуковое оружие, достигающее скорости примерно шесть тысяч километров в час, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Альянс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Проект гиперзвуковой ракеты от DARPA и ВВС США Nasa.gov

"Так США же заявляли уже, что успешно испытали гиперзвуковую ракету. Так чего же разрабатывать собираются? Или разработанная ракета оказалась не такой уж и эффективной, приходится с чистого листа начинать?» — интересуется Галина К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Америка, судя по всему, оказалась недовольна результатами испытания своей гиперзвуковой ракеты, поэтому к разработке и подключились союзники США из оборонного альянса AUKUS.

«Так Штаты же сказали, что успешно испытали, зачем разрабатывать? Или опять не до конца успешно? Скорость ракета набрала, но в цель не попала?» — задаётся вопросом Святослав С.

Некоторые комментаторы отмечают, что разработка AUKUS гиперзвукового оружия подталкивает Россию к разработке ещё более современного вооружения.

«Нам тоже дремать не стоит, надо тоже что-то начать создавать, чтобы было в разы лучше того, что имеем!» — написал Виктор К.

«Пока это оружие сделают эти поганые страны, Россия ещё больше и лучше создаст оружие. Мы сложа руки сидеть не будем», — уверен Вячеслав К.

Часть людей полагает, что несмотря на то, что Россия уже успешно применяет гиперзвуковое оружие, тем не менее стоять на месте нельзя, ведь таким образом США и её союзники могут с нами сравняться.

«А Россия, думают они, будет сидеть на месте и ничего не делать?! Наши, я уверена, тоже двигаются вперёд. Пока те переизобретут гиперзвук, у нас уже будут из лазера танки вражеские уничтожать», — предрекает Милена М.

«Пока эти запоздалые будут строить такие ракеты, Россия даст армии ещё более новые виды вооружений с новыми эффективными качествами. Россия ушла далеко вперёд в вопросе разработки перспективных видов вооружения. Более того, Россия уже практически испытала свой гиперзвук, т. е. ракеты прошли боевое крещение. Это огромный шаг вперёд по сравнению с тем, что есть у США и коллективного Запада», — считает Павел Х.

Ряд пользователей указывает на то, что США тратят на свои вооружённые силы баснословные деньги, но это не помогает им лидировать в области технологий.

«А сами-то что, не могут изобрести? Помощь уже понадобилась? Эхх… а ведь столько денег тратится на американский военный бюджет. Эти бы деньги да на помощь нуждающимся…» — пишет Марк А.

Доллары Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто отмечают, что России тоже следует кооперироваться с крупными дружественными державами, чтобы противостоять AUKUS.

«Нам тогда надо с Китаем и Индией усиливать сотрудничество. Создаются новые центры силы, не надо теряться в этом водовороте», — предупреждает Эльдар К.

«Если у США появится гиперзвук, по характеристикам приближенный к российским образцам, то это будет значить, что ядерный щит больше не будет иметь значения. Гиперзвук доставит ядерную бомбу куда угодно и откуда угодно — из Америки в Россию и России в Америку. Мир стремительно меняется, скоро мы его не узнаем», — предрекает Александр В.

Напомним, 5 апреля телеканал Nine News опубликовал сюжет, согласно которому оборонный альянс AUKUS, участниками которого являются США, Великобритания и Австралия, начнёт разрабатывать гиперзвуковое оружие, достигающее скорости примерно шесть тысяч километров в час.