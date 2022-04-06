Светлана Рыбина, 6 апреля 2022, 20:54 — REGNUM Решение оборонного альянса AUKUS, участниками которого являются США, Великобритания и Австралия, начать разрабатывать гиперзвуковое оружие, достигающее скорости примерно шесть тысяч километров в час, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 апреля в социальной сети «ВКонтакте».
"Так США же заявляли уже, что успешно испытали гиперзвуковую ракету. Так чего же разрабатывать собираются? Или разработанная ракета оказалась не такой уж и эффективной, приходится с чистого листа начинать?» — интересуется Галина К.
Многие пользователи пришли к выводу, что Америка, судя по всему, оказалась недовольна результатами испытания своей гиперзвуковой ракеты, поэтому к разработке и подключились союзники США из оборонного альянса AUKUS.
«Так Штаты же сказали, что успешно испытали, зачем разрабатывать? Или опять не до конца успешно? Скорость ракета набрала, но в цель не попала?» — задаётся вопросом Святослав С.
Некоторые комментаторы отмечают, что разработка AUKUS гиперзвукового оружия подталкивает Россию к разработке ещё более современного вооружения.
«Нам тоже дремать не стоит, надо тоже что-то начать создавать, чтобы было в разы лучше того, что имеем!» — написал Виктор К.
«Пока это оружие сделают эти поганые страны, Россия ещё больше и лучше создаст оружие. Мы сложа руки сидеть не будем», — уверен Вячеслав К.
Часть людей полагает, что несмотря на то, что Россия уже успешно применяет гиперзвуковое оружие, тем не менее стоять на месте нельзя, ведь таким образом США и её союзники могут с нами сравняться.
«А Россия, думают они, будет сидеть на месте и ничего не делать?! Наши, я уверена, тоже двигаются вперёд. Пока те переизобретут гиперзвук, у нас уже будут из лазера танки вражеские уничтожать», — предрекает Милена М.
«Пока эти запоздалые будут строить такие ракеты, Россия даст армии ещё более новые виды вооружений с новыми эффективными качествами. Россия ушла далеко вперёд в вопросе разработки перспективных видов вооружения. Более того, Россия уже практически испытала свой гиперзвук,
Ряд пользователей указывает на то, что США тратят на свои вооружённые силы баснословные деньги, но это не помогает им лидировать в области технологий.
«А сами-то что, не могут изобрести? Помощь уже понадобилась? Эхх… а ведь столько денег тратится на американский военный бюджет. Эти бы деньги да на помощь нуждающимся…» — пишет Марк А.
Нашлись и те, кто отмечают, что России тоже следует кооперироваться с крупными дружественными державами, чтобы противостоять AUKUS.
«Нам тогда надо с Китаем и Индией усиливать сотрудничество. Создаются новые центры силы, не надо теряться в этом водовороте», — предупреждает Эльдар К.
«Если у США появится гиперзвук, по характеристикам приближенный к российским образцам, то это будет значить, что ядерный щит больше не будет иметь значения. Гиперзвук доставит ядерную бомбу куда угодно и откуда угодно — из Америки в Россию и России в Америку. Мир стремительно меняется, скоро мы его не узнаем», — предрекает Александр В.
Напомним, 5 апреля телеканал Nine News опубликовал сюжет, согласно которому оборонный альянс AUKUS, участниками которого являются США, Великобритания и Австралия, начнёт разрабатывать гиперзвуковое оружие, достигающее скорости примерно шесть тысяч километров в час.