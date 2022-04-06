София, , 20:00 — REGNUM За минувшие сутки на территории Болгарии зарегистрировано 832 новых случаев SARS-CoV-2. Об этом 6 апреля сообщает БТВ.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

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Согласно официальным данным, в целом по стране отмечается резкое падение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. В то же время очаги заболевания по-прежнему фиксируются в Софии, Пловдиве, Смоляне и других крупных городах страны. Скончался 28 человек.

По состоянию на 6 апреля общее число граждан Болгарии, заболевших COVID-19, превысило 1,14 млн. Из них умерло 36 636 пациентов.