София, 6 апреля 2022, 19:57 — REGNUM Количество украинских переселенцев, официально попросивших экономического убежища в Болгарии, составило 45 тысяч человек. Об этом со ссылкой на болгарского вице-премьера по вопросам управления Калину Константинову сообщила софийская газета «Факты».
По словам чиновницы, в данный момент официальная София рассматривает возможность создания на территории Болгарии десятков новых центров для содержания переселенцев с Украины.
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