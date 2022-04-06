София, 6 апреля, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Количество украинских переселенцев, официально попросивших экономического убежища в Болгарии, составило 45 тысяч человек. Об этом со ссылкой на болгарского вице-премьера по вопросам управления Калину Константинову сообщила софийская газета «Факты».

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев в пансионате «Звезда»

Константинова «В общей сложности из-за усугубления ситуации на Украине в нашу страну прибыли более 160 тысяч украинских граждан. Нам пришлось создать принципиально новую схему выделения гуманитарной помощи и предоставления социальных льгот беженцам».

По словам чиновницы, в данный момент официальная София рассматривает возможность создания на территории Болгарии десятков новых центров для содержания переселенцев с Украины.