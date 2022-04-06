Вашингтон, , 19:53 — REGNUM Полноценное участие США в G20 возможно в присутствии России, заявила 6 апреля американский министр финансов Джанет Йеллен в Конгрессе.

Саммит G20 В Санкт-Петербурге Официальное интернет-представительство президента России

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Ссылаясь на президента США Джо Байдена, который считает, что «Россия не может вести дела в обычном формате в любых финансовых институтах», Йеллен добавила:

«Он (Байден — прим. ИА REGNUM) просил исключить Россию из G20, и я ясно дала понять коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если там будут россияне».

Напомним, ранее Bloomberg распространил информацию, согласно которой представители США пытались убедить руководство Индонезии не приглашать российского президента РФ Владимира Путина на саммит G20. Мероприятие запланировано провести в ноябре.

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