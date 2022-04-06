Вашингтон, 6 апреля 2022, 19:53 — REGNUM Полноценное участие США в G20 возможно в присутствии России, заявила 6 апреля американский министр финансов Джанет Йеллен в Конгрессе.
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»
Ссылаясь на президента США Джо Байдена, который считает, что «Россия не может вести дела в обычном формате в любых финансовых институтах», Йеллен добавила:
Напомним, ранее Bloomberg распространил информацию, согласно которой представители США пытались убедить руководство Индонезии не приглашать российского президента РФ Владимира Путина на саммит G20. Мероприятие запланировано провести в ноябре.
Читайте ранее в этом сюжете: Bloomberg: США убеждали Индонезию не допускать Путина на саммит G20