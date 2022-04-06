6 апреля 2022 | Время чтения 7 мин

Сулейман Талышханов, , 20:54 — REGNUM Специальная военная операция России на Украине длится уже больше месяца, но антироссийская пропаганда и истерия на Западе длится еще больше. Демонизация России и наклеивание ярлыков на Западе дошли до предела и держатся сегодня на грани каких-то нелепиц.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой». Эту цитату приписывают как раз западному политику, министру пропаганды фашистской Германии Паулю Йозефу Геббельсу. То, что происходит сегодня в СМИ в вопросе действий России на территории Украины — это непосредственная реализация «заветов» Геббельса. То, что творится сегодня на Западе — это самая настоящая геббельсовщина, причем ныне в самой нелепой его форме.

Всем понятно, что с учетом краха доллара, проекта Pax Americana, заката либеральной идеи мир переживает «межвременье», предваряющее новый мир. «New World Order», как любят говорить на Западе, но совсем не по их калькам. Мир становится многополярным, на сцену выходят новые силы, а Россия стремится к возрождению в условиях откровенного навязывания ей либеральной повестки и модели, которая никак не соответствует ни укладу, ни традициям народов РФ.

Это прекрасно понимают все мировые акторы, в том числе и те, кто сегодня выступают против Москвы. Именно по этой причине последние включили на полную мощность свою пропаганду, которая охватывает не только свое медиапространство — западное, но и стран, находящихся у них под контролем или в зависимом положении. Это касается и стран СНГ — «подбрюшья» России.

Запад — мы не имеем в виду отдельно США или британцев, а в целом — всегда пытался ослабить Россию, напрямую входя в зону российских интересов по периметру, пытаясь их максимально подорвать либо задвинуть. Такая тенденция наблюдается сразу после распада СССР — во всяком случае, в открытом ее виде. Это можно было и наблюдать в Азербайджане, где среди местного населения вовсю насаждается русофобия во всех ее проявлениях. Но есть нюансы, как говорится. Если в азербайджаноязычных СМИ, социальных сетях, медиапространстве как таковом это делается открыто, то в русскоязычных средствах массовой информации, которая служит некой «витриной» азербайджанских элит для Москвы, это делается исподтишка и как бы невзначай. При этом власти Азербайджана педалируют антироссийские настроения, зачастую прикрываясь «национальными интересами» или обыгрывая через «армянский вопрос».

Илья Репин. Письмо запорожцев турецкому султану. 1880-1891

В нынешней ситуации вокруг Украины азербайджанские русскоязычные и азербайджаноязычные СМИ включились по полной, заняв не просто антироссийскую, а просто русофобскую позицию. Хотя если следовать сути медиадеятельности, СМИ должны занимать нейтральную позицию или же не склоняться откровенно в одну сторону. В той же самой Турции, которая считается для азербайджанцев неким ориентиром и примером, медиа во всяком случае пытаются держать баланс и предлагают различные взгляды, что, к сожалению, не делают СМИ Азербайджана. Возникают вопросы: а почему Азербайджан, всегда ориентировавшийся во многих вопросах на Турцию, сегодня не хочет брать пример с «турецких братьев» и быть более прозрачным в отношении Украины и России? А может быть потому, что Турция хочет показать себя в отношении к Украине и России более или менее нейтральной, но через азербайджанские СМИ могут себе позволить распространять антироссийскую позицию. Потому что давно известно, что азербайджанские СМИ, в том числе и русскоязычные, давно стали придатком турецких медиа, и даже повестка в медиа Азербайджана формируется вокруг турецкой политики или ее медиаперсон.

Кроме того, в Азербайджане сегодня присутствует сильный британский фактор. Британские интересы во внешнем векторе Баку — это секрет Полишинеля. А сегодня именно Лондон является куратором украинского проекта и непосредственным держателем «контрольного пакета» Киева. Даже вопрос пропаганды на Украине и за ее пределами отдали непосредственно британцам. Да, американский фактор сегодня в антироссийской политике присутствует, но пропаганду отдали на откуп Туманному Альбиону.

Азербайджанские медиа сегодня просто захлебываются в истерике. Отдельные медиа изо дня в день повторяют одни и те же тезисы, которые давно завязли в зубах. Постоянно проводятся параллели с карабахским вопросом, но никто не говорит о том, что Украина всё это время служила тараном против России — отсюда биолаборатории, разработка ядерного оружия, насаждение русофобии, уничтожение русскоязычного населения на территории Украины, кто хоть как-то выступает против политики киевского режима.

Когда Турция объявила об угрозе со стороны Сирии, сославшись на угрозы запрещенной в стране террористической курдской организации, никто в Азербайджане ни слова не сказал, ведь Турция, по мнению азербайджанских медиа, защищала свои национальные интересы на территории Сирии и совершила превентивные шаги. Хотя по сути, это была интервенция и попытка отторжения территорий. Но сама угроза Турции возникла не благодаря «нелегитимному» президенту Сирии Башару Асаду, который до сих пор имеет своего постоянного представителя в ООН, а благодаря отмашке внешних игроков, в том числе и Турции, на растерзание страны. Сама Турция пыталась реализовать свои интересы в стране через свои прокси. Почему об этом тогда не писали азербайджанские медиа? Башар Асад и тогда, и сейчас более легитимен, более свободен и в своих высказываниях, и в своих поступках, чем тот же Владимир Зеленский, который непосредственно подчиняется внешним игрокам.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство Президента Украины

Очень часто говорят о защите Украины со стороны Азербайджана потому, что, мол, украинцы ближе азербайджанцам, чем русские. А где были эти горлопаны, когда террористы «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убивали в Ираке туркоманов, шиитов по вероисповеданию, между прочим, и которых в Азербайджане считают прямыми родственниками с почти идентичным языком? Разве азербайджанцы не тюркоязычные, разве они уже не шииты? Или «это другое»? Почему в одном случае не надо защищать, а в другом — просто обязательно? Ведь очевидно же, что азербайджанские СМИ работают в русле определенной повестки, навязанной извне.

А где были эти горлопаны, когда бомбили жилые дома и убивали детей в Донбассе? Или в Донбассе не украинцы на тот момент жили? Или потому, что официальный Киев провел черту между собой и Донбассом, фактически объявив его вне закона? Если в азербайджанских медиа постоянно говорят об этническом факторе и едином языковом пространстве, когда Турции надо продвигать свои интересы в тюркоязычных государствах, то почему Россия не имеет на это право? Или только Турции позволительно говорить о защите тюркского языка?

Когда Азербайджан провел операцию в Карабахе, кто-то из украинцев откликнулся на это? Повесил в социальных сетях на аватар флаг Азербайджана? Помогал чем-то? Почему азербайджанскому народу навязывается такой непонятный дискурс о прямой связи Азербайджана и Украины? Да, Азербайджан и Украина интересны друг другу, их много что связывает, на Украине учатся, работают, делают бизнес тысячи азербайджанцев, но страны-то ведь разные. У каждой есть свои национальные интересы. И в данной ситуации национальные интересы Азербайджана велят занимать нейтральную позицию. В ином случае ситуация может привести к негативным последствиям в той же самой России в контексте азербайджанских национальных интересов и азербайджанцев, проживающих в этой стране. Такая оголтелая русофобская пропаганда напрямую бьет по тем азербайджанцам, которые не просто стали когда-то гражданами России, а живут там очень давно и являются непосредственно частью российского общества со всеми вытекающими последствиями.

Боевые действия в Нагорном Карабахе Mil.am

Последним фактором в поведении азербайджанских СМИ хотелось бы назвать разговоры об их «независимости». Всем известно, что все крупнейшие медиа в Азербайджане имеют своего непосредственного куратора во властях, более мелкие попросту связаны с теми или иными бизнес-персонами, которые тоже относятся к азербайджанским элитам. Поэтому все разговоры о независимости СМИ Азербайджана беспочвенны и рассчитаны на легковерных людей. Всё контролируется, причем в определенных случаях достаточно жестко.

В итоге хочется сказать, что операция на Украине рано или поздно закончится. Проблема в том, что в Азербайджане должны понять, что не следует быть очередной Украиной и не пытаться играть в игры других игроков. В ином случае исход может быть очень неприятным, ведь внешние игроки останутся вовне, а отвечать в Азербайджане придется тем людям, кто стоит за этой истерией в СМИ…