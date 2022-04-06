Ханты-Мансийск, 6 апреля, 2022, 19:49 — ИА Регнум. В Югре ситуация на рынке труда остаётся спокойной. Об этом сообщает официальный телеграм-канал автономного округа по итогам заседания оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

Уровень регистрируемой безработицы находится на отметке 0,46%. И предпосылок для массового сокращения персонала нет.

Также в ходе заседания оперштаба оценили финансово-экономическое состояние системообразующих предприятий сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих компаний. Оно оценивается как стабильное.