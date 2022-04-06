Москва, 6 апреля, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Инфляция в России по состоянию на 1 апреля ускорилась до 16,7% в годовом выражении с 15,66% неделей ранее. Такие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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Показатель достиг максимального значения с марта 2015 года, когда годовая инфляция в России составляла 16,9%.

Ранее сегодня Росстат сообщил, рост потребительских цен в России за период с 26 марта по 1 апреля замедлился до 0,99% с 1,16% неделей ранее, а инфляция за период с начала года достигла 9,99%.

В Минэкономразвития отмечают, что на отчётной неделе на фоне укрепления рубля продолжилось замедление темпов роста цен на непродовольственные товары (+0,90% после +1,51% неделей ранее).

Темпы роста цен на продовольственные товары также снизились (+1,22% после +1,76% неделей ранее), что произошло за счёт замедления удорожания как плодоовощной продукции, так и других продуктов питания.

В секторе туристических и регулируемых услуг отмечена околонулевая динамика цен (рост на 0,05% после снижения на 0,48% на предыдущей неделе).