Аргаяш, Челябинская область, , 19:40 — REGNUM В Челябинской области сотрудники ГИБДД применили табельное оружие, чтобы задержать правонарушителя. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудник ГИБДД

Sarinform.com

Это произошло в Аргаяшском районе. Полицейские заметили автомобиль ВАЗ-2107, ехавший с нарушением ПДД. Водитель попытался скрыться. Однако в итоге его удалось поймать.

За рулём оказался пьяный 36-летний гражданин, не имеющий полиса ОСАГО. Кроме того, автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке. В отношении нарушителя составили семь административных протоколов. Обстоятельства произошедшего проверяются.