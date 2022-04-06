Аугсбург, Германия, , 19:37 — REGNUM Сегодня, 6 апреля, в Аугсбурге на стадионе «ВВК Арена» футбольный клуб «Аугсбург» вы матче 26-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 сыграет с «Майнцем-05». Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Маттиасом Йолленбеком. Ассистенты главного судьи — Кристоф Гюнш и Йонас Викенмайер.

Стартовые составы команд:

«Аугсбург»: Рафал Гикевич, Роберт Гумны, Рис Оксфорд, Джеффри Гауэлеу, Яго Амарал Бордучи, Мадс Педерсен, Арне Майер, Даниэль Калиджури, Никлаш Дорш, Андре Хан, Флориан Нидерлехнер.

«Майнц-05»: Робин Центнер, Штефан Белл, Мусса Ньякат, Александер Хак, Аарон Кариколь, Жан-Поль Бетью, Ли Джэ Сон, Доминик Кор, Сильван Видмер, Карим Онисиво, Джонатан Беркардт.