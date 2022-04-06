«Масштабный политик и неординарная личность» — глава Мордовии о Жириновском
Саранск, 6 апреля, 2022, 19:34 — ИА Регнум. «Владимир Жириновский. Масштабный политик и неординарная личность», — написал в своем telegram-канале глава Мордовии Артем Здунов.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Жириновский пробует клубнику
Также он считает лидера ЛДПР патриотом России, искренне вовлечённом в жизнь страны.
«Одаренный полемист, вызывающий уважение и отклик у нескольких поколений россиян», — добавил Здунов.
«Светлая память», — заключил глава Мордовии.
ИА REGNUM напоминает, Владимир Жириновский скончался 6 апреля в Москве. 25 апреля ему бы исполнилось 76 лет.