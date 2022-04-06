Саранск, 6 апреля, 2022, 19:34 — ИА Регнум. «Владимир Жириновский. Масштабный политик и неординарная личность», — написал в своем telegram-канале глава Мордовии Артем Здунов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский пробует клубнику

Также он считает лидера ЛДПР патриотом России, искренне вовлечённом в жизнь страны.

«Одаренный полемист, вызывающий уважение и отклик у нескольких поколений россиян», — добавил Здунов.

«Светлая память», — заключил глава Мордовии.

ИА REGNUM напоминает, Владимир Жириновский скончался 6 апреля в Москве. 25 апреля ему бы исполнилось 76 лет.